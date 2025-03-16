Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Силкин: руководство «Динамо» по-любому поменяет Личку, если захочет это сделать

Силкин: руководство «Динамо» по-любому поменяет Личку, если захочет это сделать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о нынешнем главном тренере бело-голубых Марцеле Личке.

«Судьба тренера, в том числе Лички, зависит от результата. Можно играть хорошо, но не набирать очки, а можно наоборот. Тренерская доля не всегда объективна. Если руководство «Динамо» захочет поменять Личку, они это по-любому сделают — предлоги всегда найдутся.

Если говорить о претензиях к Личке за игру «Динамо», то, например, с «Локомотивом» первый тайм команда хорошо провела. Но не их день был. Где-то удача была на стороне «Локомотива». Этот год можно сравнить с чемпионским сезоном с Сёминым. Они «Зенит» победили в равной борьбе 3:0, тут должно быть везение», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Локо» и «Динамо» выдали оглушающее дерби! А победный гол проверяли почти семь минут!
«Локо» и «Динамо» выдали оглушающее дерби! А победный гол проверяли почти семь минут!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android