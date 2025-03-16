Силкин: руководство «Динамо» по-любому поменяет Личку, если захочет это сделать

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о нынешнем главном тренере бело-голубых Марцеле Личке.

«Судьба тренера, в том числе Лички, зависит от результата. Можно играть хорошо, но не набирать очки, а можно наоборот. Тренерская доля не всегда объективна. Если руководство «Динамо» захочет поменять Личку, они это по-любому сделают — предлоги всегда найдутся.

Если говорить о претензиях к Личке за игру «Динамо», то, например, с «Локомотивом» первый тайм команда хорошо провела. Но не их день был. Где-то удача была на стороне «Локомотива». Этот год можно сравнить с чемпионским сезоном с Сёминым. Они «Зенит» победили в равной борьбе 3:0, тут должно быть везение», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.