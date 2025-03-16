Хамес — о переходе в «Реал» в 2014-м: Перес меня спросил: «Ты хочешь денег или славы?»

Атакующий полузащитник мексиканского клуба «Леон» и капитан сборной Колумбии Хамес Родригес рассказал, как принял решение о переходе из «Монако» в мадридский «Реал» в 2014 году.

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» предлагали большие деньги, но Флорентино (Перес, президент «Реала». – Прим. «Чемпионата») спросил: «Ты хочешь денег или славы?» Вот поэтому я и перешёл в «Реал», – приводит слова Родригеса Marca.

33-летний полузащитник выступал за мадридский клуб с 2014 по 2020 год. В период с 2017 по 2019 год находился в аренде в мюнхенской «Баварии». В составе «сливочных» Родригес дважды выигрывал Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.