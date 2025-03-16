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Роман Широков назвал фаворита матча «Спартак» — «Зенит»

Роман Широков назвал фаворита матча «Спартак» — «Зенит»
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о фаворите матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Игра состоится сегодня, 16 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Судя по тому, что у «Спартака» будет полный стадион, я бы с небольшим перевесом отдал им предпочтение. Играет роль и отсутствие Вендела у «Зенита», и необходимость «Спартака» побеждать. Много факторов.

— В таких матчах зачастую решает ментальная составляющая. Станкович смог привить характер команде?
— Трудно сказать. По последнему матчу в РПЛ я бы так не сказал. В первом тайме я не понимал, почему «Спартак» проигрывает. «Рубин» не делал ничего сверхъестественного. Думал, во втором тайме всё поменяется, но по большому счёту даже не было значимого момента. Было несколько неплохих подходов, но не более того. Поэтому я не знаю, как у них с психологической составляющей. Как раз в матче с «Зенитом» и посмотрим. Здесь могут сыграть большую роль болельщики, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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