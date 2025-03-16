Глава Ла Лиги ответил Анчелотти, заявившему, что «Реал» может бойкотировать матчи турнира

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на слова главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который после матча 28-го тура Примеры с «Вильярреалом» (2:1) заявил, что его команда больше не выйдет на поле, если не получит минимум 72 часа на отдых между играми.

«Карло, я уверен, что Эмилио (вероятно, речь идёт о директоре по институциональным отношениям «Реала» Эмилио Бутрагеньо. — Прим. «Чемпионата») сообщил тебе, что Ла Лига запланировала ваш матч с «Леганесом» на субботу в 16:15, чтобы дать вам больше времени перед полуфиналом [Кубка Испании] с «Реалом Сосьедад». Но Эмилио попросил перенести встречу на 21:00. Полагаю, — с вашего ведома и разрешения, — чтобы облегчить жизнь для тех, кто вернётся после международной паузы ФИФА. Из-за этого между финальным свистком субботнего матча и полуфиналом останется меньше 72 часов! Пусть в финал выйдет лучший! Удачи (Продолжение следует)», — написал Тебас в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Матч «сливочных» с «Леганесом» в Ла Лиге пройдёт 29 марта. Ответная полуфинальная игра Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» состоится 1 апреля.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: