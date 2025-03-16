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Глава Ла Лиги ответил Анчелотти, заявившему, что «Реал» может бойкотировать матчи турнира

Глава Ла Лиги ответил Анчелотти, заявившему, что «Реал» может бойкотировать матчи турнира
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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на слова главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который после матча 28-го тура Примеры с «Вильярреалом» (2:1) заявил, что его команда больше не выйдет на поле, если не получит минимум 72 часа на отдых между играми.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Фойт – 7'     1:1 Мбаппе – 17'     1:2 Мбаппе – 23'    

«Карло, я уверен, что Эмилио (вероятно, речь идёт о директоре по институциональным отношениям «Реала» Эмилио Бутрагеньо. — Прим. «Чемпионата») сообщил тебе, что Ла Лига запланировала ваш матч с «Леганесом» на субботу в 16:15, чтобы дать вам больше времени перед полуфиналом [Кубка Испании] с «Реалом Сосьедад». Но Эмилио попросил перенести встречу на 21:00. Полагаю, — с вашего ведома и разрешения, — чтобы облегчить жизнь для тех, кто вернётся после международной паузы ФИФА. Из-за этого между финальным свистком субботнего матча и полуфиналом останется меньше 72 часов! Пусть в финал выйдет лучший! Удачи (Продолжение следует)», — написал Тебас в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Матч «сливочных» с «Леганесом» в Ла Лиге пройдёт 29 марта. Ответная полуфинальная игра Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» состоится 1 апреля.

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