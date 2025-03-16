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В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали о травме Арсена Захаряна

В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали о травме Арсена Захаряна
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В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали о травме российского полузащитника Арсена Захаряна. В пятницу, 14 марта, в испанском клубе сообщили, что Захарян досрочно покинул тренировку из-за болевых ощущений.

«По результатам медицинского обследования было выявлено, что у Арсена случился рецидив травмы квадрицепса. Он выбыл на несколько недель», — приводит слова пресс-службы «Реала Сосьедад» «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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