Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ахмата» Уциев: надеюсь, команда не будет бороться за выживание

Защитник «Ахмата» Уциев: надеюсь, команда не будет бороться за выживание
Комментарии

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев высказался относительно турнирного положения грозненской команды.

«Очень надеюсь, что «Ахмат» не будет бороться за выживание и скоро мы поднимемся в турнирной таблице. У нас очень хорошая команда с хорошей игрой.

Надеюсь, в ближайших матчах нам удастся выйти из зоны переходных игр», — сказал Уциев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 21 сыгранного матча «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева сыграют с московским «Спартаком». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Ахмата» Ибишев: вице-президент говорил: «Вы играйте, а мы всё для вас сделаем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android