Защитник «Ахмата» Уциев: надеюсь, команда не будет бороться за выживание

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев высказался относительно турнирного положения грозненской команды.

«Очень надеюсь, что «Ахмат» не будет бороться за выживание и скоро мы поднимемся в турнирной таблице. У нас очень хорошая команда с хорошей игрой.

Надеюсь, в ближайших матчах нам удастся выйти из зоны переходных игр», — сказал Уциев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 21 сыгранного матча «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева сыграют с московским «Спартаком». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.