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Пулишич готов продлить контракт с «Миланом» до 2029 года — Романо

Пулишич готов продлить контракт с «Миланом» до 2029 года — Романо
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Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич согласился продлить контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, 26-летний футболист подпишет соглашение до 2029 года. Отмечается, что зарплата игрока будет повышена.

В текущем сезоне Пулишич принял участие в 38 матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 29 туров «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. Команда Сержиу Консейсау набрала 47 очков.

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