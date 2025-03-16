Хавбек «Комо» Деле Алли вышел на поле впервые за два года и через 10 минут удалился
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Бывший игрок сборной Англии и «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли, ныне выступающий за «Комо», дебютировал в матче 29-го тура Серии А с «Миланом» (1:2). Напомним, последний раз футболист выходил на поле за «Бешикташ» в матче с «Антальяспором» (0:0) 26 февраля 2023 года.
Италия — Серия А . 29-й тур
15 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 1
Комо
Комо
0:1 Да Кунья – 33' 1:1 Пулишич – 53' 2:1 Рейндерс – 75'
Удаления: нет / Алли – 90+1'
28-летний полузащитник вышел на замену на 81-й минуте встречи, а уже через 10 минут получил красную карточку: футболист сфолил на хавбеке «Милана» Рубене Лофтус-Чике.
Деле Алли подписал контракт с «Комо» 19 января 2025 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Последним клубом Алли был «Эвертон». На его счету также 37 матчей за национальную команду Англии, в которых он забил три гола.
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