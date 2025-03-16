«Локомотив» предложил $ 1,2 млн за марокканского полузащитника Мурида — Africafoot

Московский «Локомотив» хочет приобрести полузащитника марокканского «Юниона» Аймана Мурида. Об этом сообщает Africafoot.

По информации источника, красно-зелёные изначально предложили $ 400 тыс. за опорного хавбека Мурида, но столкнулись с отказом. После этого железнодорожники увеличили сумму до $ 1,2 млн. Самому Айману предложен трудовой контракт на три года с общей суммой в $ 3,4 млн.

В нынешнем сезоне Мурид сыграл за «Юнион» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 600 тыс.

С 2018 по 2022 год Айман Мурид представлял испанский «Леганес», но играл преимущественно за молодёжную и резервную команды.