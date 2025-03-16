Гвардиола оценил игру Хусанова в матче с «Брайтоном», где защитник забил автогол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил уровень игры своих футболистов в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (2:2).

«Жереми [Доку] был невероятно опасен. Омар [Мармуш] сыграл очень хорошо, забив гол и сделав результативную передачу. Рубен [Диаш] и Хуса [Абдукодир Хусанов] были великолепны. В целом всё было хорошо. Мы начали второй тайм со счётом 2:1 и создали отличные моменты. В конце потеряли концентрацию, допустили оплошность, и соперник сравнял счёт. Так бывает», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте, с пенальти отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, быстрее всех в истории оформив 100 результативных действий в АПЛ. На 21-й минуте Первис Эступиньян сравнял счёт. На 39-й минуте Омар Мармуш вывел хозяев вперёд. На 48-й минуте защитник «горожан» Абдукодир Хусанов отправил мяч в свои ворота.

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Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: