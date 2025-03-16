Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола оценил игру Хусанова в матче с «Брайтоном», где защитник забил автогол

Гвардиола оценил игру Хусанова в матче с «Брайтоном», где защитник забил автогол
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил уровень игры своих футболистов в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
15 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Холанд – 11'     1:1 Эступиньян – 21'     2:1 Мармуш – 39'     2:2 Хусанов – 48'    

«Жереми [Доку] был невероятно опасен. Омар [Мармуш] сыграл очень хорошо, забив гол и сделав результативную передачу. Рубен [Диаш] и Хуса [Абдукодир Хусанов] были великолепны. В целом всё было хорошо. Мы начали второй тайм со счётом 2:1 и создали отличные моменты. В конце потеряли концентрацию, допустили оплошность, и соперник сравнял счёт. Так бывает», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте, с пенальти отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, быстрее всех в истории оформив 100 результативных действий в АПЛ. На 21-й минуте Первис Эступиньян сравнял счёт. На 39-й минуте Омар Мармуш вывел хозяев вперёд. На 48-й минуте защитник «горожан» Абдукодир Хусанов отправил мяч в свои ворота.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» установил антирекорд по пропущенным голам в АПЛ при Гвардиоле

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android