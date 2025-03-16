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Гвардиола — о квалификации «Ман Сити» в ЛЧ: нас ждут девять финалов впереди

Гвардиола — о квалификации «Ман Сити» в ЛЧ: нас ждут девять финалов впереди
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о шансах «горожан» квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон после ничьей в матче 29-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
15 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Холанд – 11'     1:1 Эступиньян – 21'     2:1 Мармуш – 39'     2:2 Хусанов – 48'    

«[Впереди] Девять игр, девять финалов. Похоже, что всё решится в последний день. До конца сезона осталось девять матчей. Нам предстоят сложные игры», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

После 29 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 48 очков и занимает пятое место. В следующем туре английской Премьер-лиги команда Гвардиолы встретится с «Лестер Сити». Игра состоится 2 апреля.

Турнирная таблица АПЛ
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