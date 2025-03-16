Гвардиола — о квалификации «Ман Сити» в ЛЧ: нас ждут девять финалов впереди

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о шансах «горожан» квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон после ничьей в матче 29-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:2).

«[Впереди] Девять игр, девять финалов. Похоже, что всё решится в последний день. До конца сезона осталось девять матчей. Нам предстоят сложные игры», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

После 29 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 48 очков и занимает пятое место. В следующем туре английской Премьер-лиги команда Гвардиолы встретится с «Лестер Сити». Игра состоится 2 апреля.

Материалы по теме Гвардиола оценил игру Хусанова в матче с «Брайтоном», где защитник забил автогол

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: