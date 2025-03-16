«Акрон» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

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Сегодня, 16 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Михаил Черемных (Пермь). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы играющих команд:

«Акрон»: Волков, Савичев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Дзюба.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Глебов, Кисляк, Гуарирапа.

После 20 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.