Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Акрон» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Михаил Черемных (Пермь). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Акрон»: Волков, Савичев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Дзюба.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Глебов, Кисляк, Гуарирапа.

После 20 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Дзюба намерен продлить серию с голами. Но в соперниках — неудобный ЦСКА. LIVE
Live
Дзюба намерен продлить серию с голами. Но в соперниках — неудобный ЦСКА. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android