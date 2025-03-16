Роман Широков: мне ближе игра Сперцяна, чем Вендела, а Барко вообще не нравится

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался об игровых стилях полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и футболиста «Зенита» Вендела.

— У каждой из трёх команд в чемпионской гонке есть ярко выраженный диспетчер: у «Спартака» — Барко, у «Краснодара» — Сперцян, у «Зенита» — Вендел. Чья игра вам ближе?

— Конечно, ближе игра Сперцяна. Я просто давно знаю Эдика. Также мой агент к нему имел какое-то отношение, консультировал его родителей в своё время. Но главное — мне симпатичен его стиль игры. Вендела поставлю на второе место. Барко мне вообще не нравится, хотя его результативность впечатляет, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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