Голкипер «Ахмата» Ульянов: отмечу вратаря «Химок» Кокарева, он провёл хороший матч

Голкипер грозненского «Ахмата» Вадим Ульянов прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1).

«Начало матча с «Химками» было ужасным — теряли очень много простых мячей. К концу первого тайма мы перехватили инициативу и весь второй тайм ею владели, поэтому должны были забивать два-три мяча и обыгрывать «Химки». У соперника во втором тайме был только один момент с голом и у Георгия вообще не было работы. Но хочется отметить вратаря соперника Кокарева, он провёл хороший матч и потащил пенальти. Меня не было в раздевалке в перерыве, но мне кажется, что Сергей Абуезидович (Ташуев, — Прим. «Чемпионата») говорил на повышенных тонах.

Зорин — герой с нашей стороны, потому что автогол — это случайность. Мы посмотрели момент, он дорабатывал и так отрекошетил мяч. Хочу поздравить его с дебютным голом. Надеюсь, он продолжит забивать», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.