Роман Широков раскрыл свои симпатии в золотой гонке «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Роман Широков рассказал о своих симпатиях в чемпионской гонке между его бывшими клубами.

«Скажем так, в меньшей степени на стороне «Спартака». Наверное, больше на стороне «Зенита» — всё-таки там я провёл больше времени и город больше нравится при всей любви к Краснодару», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.

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