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Нагорных: Дзюба и Овечкин вдохновляют ребят заниматься футболом и хоккеем

Нагорных: Дзюба и Овечкин вдохновляют ребят заниматься футболом и хоккеем
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Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных похвалил нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу и форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Как относитесь к параллелям с рекордом Овечкина?
— Всегда поддерживаю российских спортсменов. Тех ребят, которые достигают выдающихся результатов. И Сашу, которого знаю очень давно, и Артёма. Пример выдающихся спортсменов всегда вдохновляет целые поколения молодых спортсменов заниматься избранным видом спорта, дерзать и достигать в нём высот.

Уверен, что те примеры, которые демонстрируют и Артём, и Саша вдохновляют молодых ребят заниматься футболом и хоккеем, просто любить спорт, — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

Недавно Дзюба улучшил свой рекорд по количеству голов среди российских футболистов (235), отличившись в матче со «Спартаком». Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин близок к повторению рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ (894). На данный момент в активе российского хоккеиста 887 шайб.

16 марта «Акрон» сыграет с ЦСКА в рамках РПЛ, а 19 марта «Вашингтон» сразится с «Детройтом» в НХЛ.

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