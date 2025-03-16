Койта и Пьянич пропустят матч ЦСКА с «Акроном» в РПЛ из‑за повреждений

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что футболисты команды Миралем Пьянич и Секу Койта не смогут принять участие в матче 21-го тура чемпионата России с «Акроном» из‑за повреждений.

«Сегодня в игре на самарском стадионе в матче с командой «Акрон» из Тольятти недоступными по медицинским показаниям для тренерского штаба будут Секу Койта и Миралем Пьянич. У них после игры с московским «Динамо» в Кубке страны были повреждения. Ничего страшного нет. Мы ожидаем их возвращения к первому матчу после паузы на матчи сборных. Все остальные ребята готовятся в общей группе», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале красно-синих.

Игра между ЦСКА и «Акроном» состоится сегодня, 16 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: