Капитан «Валенсии» Хосе Гайя жутко вывернул палец в матче с «Жироной»
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Защитник и капитан «Валенсии» Хосе Луис Гайя жутко вывернул палец во время матча 28-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025 с «Жироной» (1:1).
Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Лопес – 58' 1:1 Стуани – 64'
На 33-й минуте встречи футболист в борьбе с соперником за мяч получил травму среднего пальца левой руки. Палец Гайи выгнулся в другую сторону, защитнику была оказана медицинская помощь, от замены игрок отказался.
В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 15 играх за «Валенсию» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. Контракт Гайи с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно интернет-порталу Transfermarkt трансферная стоимость игрока составляет € 15 млн.
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