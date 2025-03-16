Капитан «Валенсии» Хосе Гайя жутко вывернул палец в матче с «Жироной»

Защитник и капитан «Валенсии» Хосе Луис Гайя жутко вывернул палец во время матча 28-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025 с «Жироной» (1:1).

На 33-й минуте встречи футболист в борьбе с соперником за мяч получил травму среднего пальца левой руки. Палец Гайи выгнулся в другую сторону, защитнику была оказана медицинская помощь, от замены игрок отказался.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 15 играх за «Валенсию» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. Контракт Гайи с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно интернет-порталу Transfermarkt трансферная стоимость игрока составляет € 15 млн.