Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Ахмата» Уткин: мы рады возвращению Беришы в состав

Полузащитник «Ахмата» Уткин: мы рады возвращению Беришы в состав
Комментарии

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин прокомментировал возвращение нападающего грозненской команды Бернарда Бериша после тяжёлой травмы.

«Конечно, мы рады возвращению Бериши. У нас укрепляется обойма и повышается конкурентность. Думаю, команде это пойдёт только на пользу», — сказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 21 сыгранного матча «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева сыграют с московским «Спартаком». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

Материалы по теме
Защитник «Ахмата» Уциев: надеюсь, команда не будет бороться за выживание
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android