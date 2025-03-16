Полузащитник «Ахмата» Уткин: мы рады возвращению Беришы в состав

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин прокомментировал возвращение нападающего грозненской команды Бернарда Бериша после тяжёлой травмы.

«Конечно, мы рады возвращению Бериши. У нас укрепляется обойма и повышается конкурентность. Думаю, команде это пойдёт только на пользу», — сказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 21 сыгранного матча «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева сыграют с московским «Спартаком». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.