«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00

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Сегодня, 16 марта, состоится матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В последний раз команды встречались между собой в первом матче полуфинала Кубка Испании сезона-2024/2025. Тогда не удалось выявить победителя (4:4).

После 27 сыгранных матчей «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков. «Барселона» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 57 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 60 очков.