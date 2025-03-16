Орещук: не понимаю, что VAR искал в голе Сильянова. Пусть РФС выдаёт куртки в такую погоду

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук выразил недовольство работой VAR во время матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Локомотивом» и «Динамо» (2:1) и в чемпионате в целом.

— Результат матча «Динамо» — «Локомотив», наверное, несправедлив. По игре я бы дал ничью, но везёт сильнейшим.

— Судьи смотрели гол Сильянова семь минут.

— Ну не умеют у нас судить на VAR. Сразу же было понятно, что там гол. Понять не могу, что они там искали. Хотели за что-то зацепиться, но не получилось. Может быть, будем делать дополнительные перерывы, чтобы футболисты и люди в такую погоду не ждали. Или РФС пусть куртки дополнительные выдаст. Такие перерывы ломают игру», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.