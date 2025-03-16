Дало ответил совладельцу «МЮ», заявившему, что в команде есть слабые футболисты

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало отреагировал на интервью совладельца «красных дьяволов» Джима Рэтклиффа, заявившего, что в команде играют недостаточно качественные футболисты, которым переплачивают.

«Если вы высококлассный футболист, то должны уметь быстро адаптироваться. Это требует времени, поскольку последние несколько лет команда играла по-другому. Можно заметить, что наступил период перемен, особенно с тех пор, как в клуб пришла INEOS (Рэтклифф является председателем и исполнительным директором транснациональной химической компании INEOS. — Прим. «Чемпионата»). [У руководства] Есть желание перестроить «Манчестер Юнайтед» и вернуть его на вершину. Надеюсь, в ближайшие пару лет удастся достичь этого. Думаю, сейчас команда сильнее, чем пару месяцев назад.

Сложно играть за такой клуб, ведь необходимо совершенствоваться и постоянно побеждать. Трудно демонстрировать прогресс, когда нет результатов. Однако, думаю, в последних двух матчах можно было заметить что-то другое. Были разные игровые стили, но если говорить в целом, то, считаю, что мы становимся лучше», — приводит слова Дало Goal.

Материалы по теме Рэтклифф: за последние 12 лет руководство «МЮ» приняло много глупых решений

Сколько зарабатывают футболисты: