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Тимур Сулейманов: в России долго смотрят VAR — хотелось бы, чтобы было быстрее

Тимур Сулейманов: в России долго смотрят VAR — хотелось бы, чтобы было быстрее
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов отреагировал на работу VAR в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским «Динамо» (2:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    

«Мы разминались с ребятами в момент нашего второго гола. Сразу друг другу сказали, что это гол, потому что игрок «Динамо» скидывал мяч назад. Очевидно, что не было передачи с нашей стороны. Человек просто ошибается и скидывает назад — это чистый гол.

Что касается долгого просмотра момента арбитрами, то это нормальная ситуация. Тем более в России долго смотрят VAR. Конечно, хотелось бы, чтобы было быстрее, но это зависит не от нас», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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