Тимур Сулейманов: в России долго смотрят VAR — хотелось бы, чтобы было быстрее

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов отреагировал на работу VAR в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским «Динамо» (2:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Мы разминались с ребятами в момент нашего второго гола. Сразу друг другу сказали, что это гол, потому что игрок «Динамо» скидывал мяч назад. Очевидно, что не было передачи с нашей стороны. Человек просто ошибается и скидывает назад — это чистый гол.

Что касается долгого просмотра момента арбитрами, то это нормальная ситуация. Тем более в России долго смотрят VAR. Конечно, хотелось бы, чтобы было быстрее, но это зависит не от нас», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.