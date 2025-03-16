Тимур Сулейманов: в России долго смотрят VAR — хотелось бы, чтобы было быстрее
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов отреагировал на работу VAR в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским «Динамо» (2:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38' 1:1 Артур – 45' 2:1 Сильянов – 76'
«Мы разминались с ребятами в момент нашего второго гола. Сразу друг другу сказали, что это гол, потому что игрок «Динамо» скидывал мяч назад. Очевидно, что не было передачи с нашей стороны. Человек просто ошибается и скидывает назад — это чистый гол.
Что касается долгого просмотра момента арбитрами, то это нормальная ситуация. Тем более в России долго смотрят VAR. Конечно, хотелось бы, чтобы было быстрее, но это зависит не от нас», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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