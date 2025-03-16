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В «Локомотиве» рассказали, почему откладывали приглашение Гильерме на работу

В «Локомотиве» рассказали, почему откладывали приглашение Гильерме на работу
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Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, из-за чего откладывалось приглашение экс-вратаря железнодорожников и сборной России Маринато Гильерме на работу.

«Затянулось приглашение Гильерме? Маринато Гильерме сам определялся, когда мы принимали решение о его работе в системе подготовки молодых футболистов. Сложно для профессионального футболиста закончить свою карьеру, Маринато это решение принял, поэтому сегодня мы с ним договорились, он работает в департаменте молодёжного футбола.

Мы сделаем обязательно прощальный матч, мы это обсуждаем, точно все слова благодарности, которые Маринато хотят сказать и руководители, и болельщики, будут сказаны», — приводит слова Гильерме ТАСС.

3 марта Маринато Гильерме стал координатором по развитию и подготовке вратарей молодёжных команд и академии «Локомотива». Голкипер покинул команду 1 июля 2024 года по истечении трудового контракта.

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