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«Поля практически нет». Марко Николич подверг критике качество газона в Самаре

«Поля практически нет». Марко Николич подверг критике качество газона в Самаре
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о качество поля на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре в преддверии матча 21-го тура чемпионата России с «Акроном».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'    

«Поле не в лучшем состоянии. Будет очень тяжело играть. Поля практически нет. Такое бывает, когда две команды играют на одном поле. Жаль, но надо справиться.

Но я не могу сказать, что наше тренированное поле намного лучше. Можно сказать, привычка у нас есть (улыбается).

Нужно смотреть: стакан наполовину пуст или наполовину полон? Для меня пока второе. Мы неплохо начали вторую часть чемпионата. У нас мини‑серия, которую нужно продолжать.

«Акрон» — очень неприятная команда. Опытные футболисты, сильные и высокие. Им хватит килограммов, так скажем. Надо справиться со всем этим. Цель у нас чёткая: добиться результата, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

После 20 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

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