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Брат Захаряна рассказал, сколько игрок «Реала Сосьедад» может пропустить из-за повреждения

Брат Захаряна рассказал, сколько игрок «Реала Сосьедад» может пропустить из-за повреждения
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Давид Захарян, брат полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о повреждении 21-летнего футболиста. В пятницу, 14 марта, стало известно, что российский игрок досрочно покинул тренировку испанской команды из-за болевых ощущений.

«У Арсена рецидив, видимо до конца не долечил и вот снова. По прогнозам три-четыре недели.

Нет ни слов, ни настроения что-то писать. Думаю в этом сезоне он ещё сыграет. Но главное качественно и хорошо залечить травму, чтобы не было рецидивов и прочей ерунды. Всем хорошего выходного!», — написал Давид Захарян в своём телеграм канале.

Захарян пропустил часть нынешнего сезона из-за травмы сухожилия правой лодыжки. Впервые полузащитник вышел на поле в матче 22-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (2:1), который состоялся 2 февраля. Эта игра стала первой для Захаряна с мая 2024 года.

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