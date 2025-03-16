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Тренер «Акрона» Тедеев — о матче с ЦСКА: невозможно не уважать такого соперника

Тренер «Акрона» Тедеев — о матче с ЦСКА: невозможно не уважать такого соперника
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским ЦСКА. Встреча начнётся в 13:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'    

«Мы всегда ждём победы, всегда к этому стремимся. ЦСКА — это исторически сильная команда. Невозможно не уважать такого соперника.

Мы понимаем, что у ЦСКА нет слабых мест. Понимаем, что матч будет очень тяжёлым. Отдадим все силы, чтобы выглядеть наилучшим образом», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После 20 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

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