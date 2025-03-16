Орещук: почему Семак должен выпустить Соболева со «Спартаком»? Сколько он забил?

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором московский «Спартак» на своём поле примет санкт-петербургский «Зенит». Встреча начнётся в 19:45 мск.

— Конечно, «Спартак» может победить, ровно, как и «Зенит». Будет матч на три результата — две качественные команды, одни из самых сильных по подбору футболистов.

Посмотрите, какие у них были закупки в зимнее трансферное окно. Большего жду от «Спартака», потому что он не сильно впечатляет.

— Денис Глушаков думает, что Соболев будет рвать и метать, если выйдет в этом матче. Согласны?

— Не верю, что он выйдет рвать и метать. Во-первых, его должны выпустить сначала. Мне кажется, Семак не рискнёт его выпустить, учитывая игру Соболева. Сколько он забил в этом сезоне? Почему тогда Семак должен выпускать его со «Спартаком»? Интересно, с чего взял это Денис Глушаков.

Из-за того, что они друзья? Значит, Денис Глушаков не смотрит футбол, иначе он бы вряд ли сделал такое заявление, — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.