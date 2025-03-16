Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орещук: почему Семак должен выпустить Соболева со «Спартаком»? Сколько он забил?

Орещук: почему Семак должен выпустить Соболева со «Спартаком»? Сколько он забил?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором московский «Спартак» на своём поле примет санкт-петербургский «Зенит». Встреча начнётся в 19:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Конечно, «Спартак» может победить, ровно, как и «Зенит». Будет матч на три результата — две качественные команды, одни из самых сильных по подбору футболистов.

Посмотрите, какие у них были закупки в зимнее трансферное окно. Большего жду от «Спартака», потому что он не сильно впечатляет.

— Денис Глушаков думает, что Соболев будет рвать и метать, если выйдет в этом матче. Согласны?
— Не верю, что он выйдет рвать и метать. Во-первых, его должны выпустить сначала. Мне кажется, Семак не рискнёт его выпустить, учитывая игру Соболева. Сколько он забил в этом сезоне? Почему тогда Семак должен выпускать его со «Спартаком»? Интересно, с чего взял это Денис Глушаков.

Из-за того, что они друзья? Значит, Денис Глушаков не смотрит футбол, иначе он бы вряд ли сделал такое заявление, — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Роман Широков раскрыл свои симпатии в золотой гонке «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android