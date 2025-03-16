Кубарси — о финале ЛЧ «Барселона» – «Реал»: это был бы прекрасный матч для всего мира

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси заявил, что был бы не против встретиться с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

«Реал» выступает хорошо, у нас тоже все хорошо. Мы могли бы встретиться в финале, потому что они отличная команда, и мы тоже, так что это отличный финал, который будет интересно смотреть.

Если мы проделаем хорошую работу, то сможем выйти в финал. И если мы выйдем в финал, мы пойдём до конца, какая бы командой туда не попала. И если это будет «Реал», это будет прекрасный финал как для нас, так и для всего мира.

«Реал» – один из лучших клубов, как и «Барселона», всегда было это принципиальное соперничество. Они могут победить, мы тоже можем выиграть, но это был бы отличный финал для просмотра», – приводит слова Кубарси Mundo Deportivo.

Напомним, сине-гранатовые в 1/4 финала ЛЧ сыграют с дортмундской «Боруссией», а «сливочные» – с лондонским «Арсеналом».