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«Факел» обратится в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Мертенса

«Факел» обратится в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Мертенса
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«Факел» собирается обратиться в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС), чтобы оспорить красную карточку, полученную полузащитником Диланом Мертенсом в матче 21-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:0). Напомним, Мертенс был удалён на 53-й минуте встречи за грубую игру.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Божин – 90+5'    
Удаления: нет / Мертенс – 53'

«Факел» намерен оспаривать в КДК удаление Дилана Мертенса в матче с «Оренбургом». Клуб настаивает на отмене красной карточки, которую показали голландскому игроку на 53-й минуте матча. Дилан пытался сыграть в мяч, в его действиях не было признаков явной агрессии и умышленной грубости. Не было продавливания. Пятка нашего игрока в том эпизоде находилась на газоне, что говорит о том, что сила наступа была минимальна. Опять же контакт произошёл в момент разворота игрока «Факела», соперник выбегал у него из‑за спины. Всё это говорит о том, что фол никак не мог повлечь за собой удаление», — передаёт слова пресс-службы «Факела» корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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«Оренбург» — «Факел»: игрок гостей Мертенс получил красную карточку за грубую игру

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