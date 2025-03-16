«Факел» обратится в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Мертенса

«Факел» собирается обратиться в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС), чтобы оспорить красную карточку, полученную полузащитником Диланом Мертенсом в матче 21-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:0). Напомним, Мертенс был удалён на 53-й минуте встречи за грубую игру.

«Факел» намерен оспаривать в КДК удаление Дилана Мертенса в матче с «Оренбургом». Клуб настаивает на отмене красной карточки, которую показали голландскому игроку на 53-й минуте матча. Дилан пытался сыграть в мяч, в его действиях не было признаков явной агрессии и умышленной грубости. Не было продавливания. Пятка нашего игрока в том эпизоде находилась на газоне, что говорит о том, что сила наступа была минимальна. Опять же контакт произошёл в момент разворота игрока «Факела», соперник выбегал у него из‑за спины. Всё это говорит о том, что фол никак не мог повлечь за собой удаление», — передаёт слова пресс-службы «Факела» корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Самые титулованные футбольные клубы России: