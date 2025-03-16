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В Ла Лиге отрицают слова Анчелотти, что «Реал» дважды просил о переносе матчей — Marca

В Ла Лиге отрицают слова Анчелотти, что «Реал» дважды просил о переносе матчей — Marca
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Ла Лига отрицает, что дважды отказала мадридскому «Реалу» в переносе матчей, о чём в субботу, 15 марта, заявил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. Напомним, после матча 28-го тура Примеры с «Вильярреалом» (2:1) итальянский специалист также сказал, что его команда больше не выйдет на поле, если не получит минимум 72 часа на отдых между играми. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «Реал» не обращался в Ла Лигу по поводу расписания матчей с того момента, как оно стало известно. Подчёркивается, ранее запросы испанского гранда на внесение изменений в расписание удовлетворялись, когда они поступали заблаговременно.

Более того, в Ла Лиге отмечают, что наличие перерыва в 72 часа между играми носит скорее рекомендательный характер, чем является требованием. Лига не отражала подобное условие ни в одном из соглашений, хотя и взяла на себя данное обязательство.

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