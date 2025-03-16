Уциев: надеюсь, Зорин поможет «Ахмату» — это очень перспективный футболист

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев высказался о полузащитнике грозненской команды Данииле Зорине.

«Получилась тяжёлая игра с «Химками», но у нас было больше голевых моментов, которые надо было реализовывать.

У нас есть положительная динамика в игре — команда в хорошем состоянии. Надеюсь, в дальнейших матчах нам удастся набрать форму и очки.

Я бы не сказал, что Зорин забил в свои ворота. Это случайность, такое бывает. Уверен, что забитый гол в ворота «Химок» придаст ему дополнительную уверенность, потому что это очень перспективный футболист. Надеюсь, он нам ещё поможет», — сказал Уциев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.