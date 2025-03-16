Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уциев: надеюсь, Зорин поможет «Ахмату» — это очень перспективный футболист

Уциев: надеюсь, Зорин поможет «Ахмату» — это очень перспективный футболист
Комментарии

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев высказался о полузащитнике грозненской команды Данииле Зорине.

«Получилась тяжёлая игра с «Химками», но у нас было больше голевых моментов, которые надо было реализовывать.

У нас есть положительная динамика в игре — команда в хорошем состоянии. Надеюсь, в дальнейших матчах нам удастся набрать форму и очки.

Я бы не сказал, что Зорин забил в свои ворота. Это случайность, такое бывает. Уверен, что забитый гол в ворота «Химок» придаст ему дополнительную уверенность, потому что это очень перспективный футболист. Надеюсь, он нам ещё поможет», — сказал Уциев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Защитник «Ахмата» Уциев: надеюсь, команда не будет бороться за выживание
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android