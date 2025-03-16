Арбитр Федотов отреагировал на попадание мяча в руку Дивееву в игре с «Акроном»

Арбитр Игорь Федотов отреагировал на попадание мяча в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву в матче 21-го тура чемпионата России с «Акроном», который проходит в эти минуты.

«Момент на 6-й минуте в штрафной ЦСКА – для меня это не игра рукой, а игровой эпизод. Дивеев пытался убрать руку от мяча, опуская её вниз. Правильное решение продолжить игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Михаил Черемных (Пермь). На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

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