Арбитр Федотов отреагировал на попадание мяча в руку Дивееву в игре с «Акроном»
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Арбитр Игорь Федотов отреагировал на попадание мяча в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву в матче 21-го тура чемпионата России с «Акроном», который проходит в эти минуты.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'
«Момент на 6-й минуте в штрафной ЦСКА – для меня это не игра рукой, а игровой эпизод. Дивеев пытался убрать руку от мяча, опуская её вниз. Правильное решение продолжить игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Михаил Черемных (Пермь). На момент выхода новости счёт в матче 0:0.
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