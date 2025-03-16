Хавбек «Комо» Деле Алли высказался о своём удалении в первом матче за два года

Полузащитник «Комо» Деле Алли сделал заявление после удаления в первом матче за два года в рамках 29-го тура Серии А с «Миланом» (1:2). Последний раз футболист выходил на поле за «Бешикташ» в игре с «Антальяспором» (0:0) 26 февраля 2023 года.
«Я всегда собирался каким-то образом заявить о своём возвращении на поле после этих двух лет, но предпочёл бы, чтобы это случилось при помощи гола. Но всё равно приятно вернуться», – написал Алли в соцсетях.
Напомним, 28-летний полузащитник вышел на замену на 81-й минуте встречи, а уже через 10 минут получил красную карточку: футболист сфолил на хавбеке «Милана» Рубене Лофтус-Чике.
Деле Алли подписал контракт с «Комо» 19 января 2025 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Последним клубом Алли был «Эвертон». На его счету также 37 матчей за национальную команду Англии, в которых он забил три гола.
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