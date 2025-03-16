Промес поддержал «Спартак» перед игрой с «Зенитом», использовав нецензурное слово
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Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес поддержал красно-белых в преддверии матча 21-го тура чемпионата России с «Зенитом», который состоится сегодня, 16 марта.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В аккаунте в социальной сети московский клуб сделал публикацию, состоящую из нескольких видео, на которых бывшие футболисты «Спартака», а также болельщики выразили поддержку команде перед встречей с «Зенитом».
В комментариях под этой публикацией Промес со своего официального аккаунта оставил следующий комментарий: «Давай ##### [блин]».
Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.
Как появился «Спартак»:
Комментарии
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