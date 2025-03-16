Защитник «Локомотива» Сильянов рассказал, что испытал дежавю по ходу игры с «Динамо»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался о матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским «Динамо» (2:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Моя лучшая игра в этом году. В карьере — не знаю. У меня за «Ростов» был вот точно такой же матч, где я сначала вынес из пустых, а потом забил. Я даже дежавю испытал», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Сильянов сыграл за «Локомотив» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 6 млн.