Форвард «Атлетико» Гризманн собирается переехать в МЛС по семейным причинам — Relevo

«Лос-Анжелес Гэлакси» и нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн находятся на продвинутой стадии переговоров. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, 33-летний форвард хочет перейти в клуб МЛС по семейным причинам. Отмечается, что до конца марта футболист и руководители «Атлетико» проведут встречу, на которой на 90% решится будущее игрока.

Подчёркивается, что мадридский клуб, несмотря на действующий до лета 2026 года контракт, не будет препятствовать желанию Гризманна.

В нынешнем сезоне форвард провёл 41 матч во всех турнирах, забил 16 голов и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антуана в € 22 млн.