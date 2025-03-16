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«Рубин» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Рубин» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ
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Сегодня, 16 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Рубин» и «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Рубин»: Ставер, Грицаенко, Безруков, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иванов, Васильев, Ходжа, Шабанхаджай, Чуни.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Александров, Карич, Калинский, Эктов, Майга, Тичич, Грулёв, Кокшаров, Боселли.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 29 очков за 20 матчей. «Пари НН» заработал 19 очков после 20 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.

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