Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орещук: какая сейчас опасность для Лички? До тройки не так далеко, в Кубке участвуют

Орещук: какая сейчас опасность для Лички? До тройки не так далеко, в Кубке участвуют
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном увольнении главного тренера бело-голубых Марцела Лички по окончании нынешнего сезона.

«Думаю, сейчас нет смысла говорить о положении Лички в «Динамо». У него есть пункт в контракте, что с ним могут его не продлить, если он не попадёт в тройку или не выиграет Кубок. До тройки не так далеко, в Кубке участвуют, почему он должен быть в опасности? Закончится чемпионат, сядут и посмотрят в таблицу, есть ли Кубок. Тогда может быть что-то, а сейчас какая это опасность?», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На текущий момент «Динамо» занимает пятое место в чемпионате России (39 очков).

Материалы по теме
Орещук: почему Семак должен выпустить Соболева со «Спартаком»? Сколько он забил?

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android