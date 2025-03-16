Орещук: какая сейчас опасность для Лички? До тройки не так далеко, в Кубке участвуют

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном увольнении главного тренера бело-голубых Марцела Лички по окончании нынешнего сезона.

«Думаю, сейчас нет смысла говорить о положении Лички в «Динамо». У него есть пункт в контракте, что с ним могут его не продлить, если он не попадёт в тройку или не выиграет Кубок. До тройки не так далеко, в Кубке участвуют, почему он должен быть в опасности? Закончится чемпионат, сядут и посмотрят в таблицу, есть ли Кубок. Тогда может быть что-то, а сейчас какая это опасность?», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На текущий момент «Динамо» занимает пятое место в чемпионате России (39 очков).

Самая крупная победа «Динамо»: