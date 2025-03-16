Умер бывший президент мюнхенской «Баварии» Фриц Шерер

Бывший президент мюнхенской «Баварии» Фриц Шерер скончался в Мюнхене на 86‑м году жизни. Об этом сообщается на сайте немецкого футбольного клуба. Причина смерти не уточняется.

Шерер находился на руководящих должностях в «Баварии более 30 лет. С 1979-го по 1985 год занимал пост казначея, позднее был назначен на пост президента (1985–1994). С 1994-го по 2012 год занимал пост вице‑президента клуба. Во время его пребывания на посту президента «Бавария» стала рекордсменом чемпионата Германии в 1987 году, завоевав 10-й трофей.

В нынешнем сезоне мюнхенцы идут на первой строчке турнирной таблицы Бундеслиги с 62 очками, опережая «Байер» (матч в запасе) на девять очков.