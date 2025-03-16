Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Умер бывший президент мюнхенской «Баварии» Фриц Шерер

Умер бывший президент мюнхенской «Баварии» Фриц Шерер
Комментарии

Бывший президент мюнхенской «Баварии» Фриц Шерер скончался в Мюнхене на 86‑м году жизни. Об этом сообщается на сайте немецкого футбольного клуба. Причина смерти не уточняется.

Шерер находился на руководящих должностях в «Баварии более 30 лет. С 1979-го по 1985 год занимал пост казначея, позднее был назначен на пост президента (1985–1994). С 1994-го по 2012 год занимал пост вице‑президента клуба. Во время его пребывания на посту президента «Бавария» стала рекордсменом чемпионата Германии в 1987 году, завоевав 10-й трофей.

В нынешнем сезоне мюнхенцы идут на первой строчке турнирной таблицы Бундеслиги с 62 очками, опережая «Байер» (матч в запасе) на девять очков.

Материалы по теме
«Бавария» летом может приобрести одного из самых дорогих футболистов мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android