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Защитник ЦСКА Круговой рассказал, что потерял часть зуба в матче с «Акроном»

Защитник ЦСКА Круговой рассказал, что потерял часть зуба в матче с «Акроном»
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Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой сообщил о потере половины зуба в результате столкновения в первом тайме матча 21-го тура чемпионата России с «Акроном».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'    

«Сейчас ничего не произошло. В начале матча произошло столкновение, половина зуба отвалилась. Насколько это мешает? Не мешает, уже достал, всё нормально.

Будем ловить соперника на контратаках, у нас есть все возможности, мы хорошо выбегаем в контратаки и создаём моменты. Главное — в обороне сыграть надежно и не допустить моментов у наших ворот», — сказал Круговой в эфире «Матч ТВ».

Игра между ЦСКА и «Акроном» проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу красно-синих.

Не считая игры с «Акроном», в нынешнем сезоне Круговой принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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