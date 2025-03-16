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Мбаппе выразил недовольство расписанием матчей «Реала»

Мбаппе выразил недовольство расписанием матчей «Реала»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметил, что команде было сложно играть в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:2) после того, как на неделе состоялась встреча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0, 2:4 пен.).

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Фойт – 7'     1:1 Мбаппе – 17'     1:2 Мбаппе – 23'    

«Это очень сложно. Все видели матч с «Атлетико». Мы провели на поле 120 минут и потратили большое количество эмоций. Сложно играть спустя два дня после такого матча, но нам необходимо уважать эмблему [«Реала»] и бороться до конца», — сказал Мбаппе после встречи с «Вильярреалом».

Напомним, «сливочные» провели матч с «Атлетико» в среду, 12 марта. В субботу, 15 марта, «Реал» сыграл с «Вильярреалом».

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