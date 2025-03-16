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«Акрон» — ЦСКА: Гуарирапа увеличил преимущество гостей на 60-й минуте

«Акрон» — ЦСКА: Гуарирапа увеличил преимущество гостей на 60-й минуте
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В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА. Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Михаил Черемных (Пермь). Матч начался в 13:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 2:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'     0:2 Гуарирапа – 59'     1:2 Хубулов – 64'    

На 36-й минуте полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов открыл счёт, получив голевую передачу от хавбека Матвея Кисляка. На 60-й минуте форвард Сауль Гуарирапа увеличил преимущество армейцев — 2:0.

После 20 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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