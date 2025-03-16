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Неймара обвинили в связи с эскортницами на вечеринке в день матча «Сантоса»

Неймара обвинили в связи с эскортницами на вечеринке в день матча «Сантоса»
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Нападающего «Сантоса» и сборной Бразилии Неймара обвинили в том, что в день полуфинала Лиги Паулиста с «Коринтиансом» (1:2) он посетил вечеринку друзей в Арасояба-да-Серра (Бразилия), где развлекался в компании эскортниц. Там был замечен вертолёт футболиста, сообщает UOL.

Журналист Лео Диас взял интервью у эскорт-модели Ани Авуады, в котором она рассказала, что у неё были сексуальные отношения с Неймаром и ещё одной девушкой. Отмечалось, что вторая девушка запросила € 8 тыс. за видео футболиста с вечеринки. Отец Неймара заплатил ей почти € 13 тыс. за молчание.

Напомним, в матче с «Коринтиансом» Неймар остался на скамейке запасных из-за травмы. Тогда многие СМИ связывали этот факт с днём рождения сестры, так как футболист неоднократно травмировался именно за день до того, как его сестра отпразднует день рождения.

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