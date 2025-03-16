«Акрон» — ЦСКА: Хубулов отличился на 64-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА. Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Михаил Черемных (Пермь). Матч начался в 13:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 2:1 в пользу гостей.

На 36-й минуте полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов открыл счёт, получив голевую передачу от хавбека Матвея Кисляка. На 60-й минуте форвард Сауль Гуарирапа увеличил преимущество армейцев. На 64-й минуте нападающий Владимир Хубулов отыграл один мяч хозяев.

После 20 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.