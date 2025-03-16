Гуарирапа забил дебютный гол за ЦСКА, получив голевую передачу от Акинфеева

Гол в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Акроном» стал дебютным для нападающего Сауля Гуарирапы за московский ЦСКА. Венесуэльский форвард отличился на 64-й минуте, получив голевую передачу от вратаря Игоря Акинфеева.

На 36-й минуте полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов открыл счёт, получив голевую передачу от хавбека Матвея Кисляка. На 60-й минуте форвард Сауль Гуарирапа увеличил преимущество армейцев, ему ассистировал голкипер Игорь Акинфеев. На 64-й минуте нападающий Владимир Хубулов отыграл один мяч хозяев.

В нынешнем сезоне Гуарирапа сыграл за ЦСКА 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 1 млн.