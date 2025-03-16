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Игрок «Локомотива» Тимофеев прокомментировал победу в матче с «Динамо»

Игрок «Локомотива» Тимофеев прокомментировал победу в матче с «Динамо»
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Полузащитник «Локомотива» Артём Тимофеев поделился мнением о минувшем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», в котором железнодорожники победили со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    

«Эмоции от победы в дерби положительные. Считаю, что заслуженно победили. Да, в первом тайме у «Динамо» было пару моментов — мяч по ленточке катался. Но у нас тоже были моменты.

Согласен, что эпизод с нашим вторым голом долго смотрели. Хотелось, чтобы всё это побыстрее было. Шесть минут никуда не годится. В это время просто стоишь и ничего не делаешь», — сказал Тимофеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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