Игрок «Локомотива» Тимофеев прокомментировал победу в матче с «Динамо»

Полузащитник «Локомотива» Артём Тимофеев поделился мнением о минувшем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», в котором железнодорожники победили со счётом 2:1.

«Эмоции от победы в дерби положительные. Считаю, что заслуженно победили. Да, в первом тайме у «Динамо» было пару моментов — мяч по ленточке катался. Но у нас тоже были моменты.

Согласен, что эпизод с нашим вторым голом долго смотрели. Хотелось, чтобы всё это побыстрее было. Шесть минут никуда не годится. В это время просто стоишь и ничего не делаешь», — сказал Тимофеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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