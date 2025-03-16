Нападающий «Химок» Мирзов: сделаем всё, чтобы не попасть в зону стыковых матчей РПЛ

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов высказался относительно турнирного положения подмосковной команды.

«Мы сможем быть довольны тем результатом, когда будем обыгрывать всех своих конкурентов. Нам скоро играть с «Пари НН», махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов». Там и будем смотреть что и как.

Но, конечно, не хотелось бы быть в зоне стыков, мы будем делать всё для того, чтобы в них не попасть», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 21 сыгранного матча «Химки» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Франка Артиги сыграют с «Пари НН».