Вратарь ЦСКА Акинфеев опередил Соболева по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отметился результативной передачей в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Таким образом, 38-летний голкипер опередил нападающего «Зенита» Александра Соболева по количеству набранных очков по системе «гол+пас» в нынешнем сезоне чемпионата России.

На текущий момент форвард сине-бело-голубых не отметился результативными действиями в РПЛ.

Напомним, в этом сезоне соревнования по одной результативной передаче также оформили вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков и голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия. Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук забил гол в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

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