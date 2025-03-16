Вратарь ЦСКА Акинфеев опередил Соболева по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отметился результативной передачей в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Таким образом, 38-летний голкипер опередил нападающего «Зенита» Александра Соболева по количеству набранных очков по системе «гол+пас» в нынешнем сезоне чемпионата России.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36' 0:2 Гуарирапа – 59' 1:2 Хубулов – 64'
На текущий момент форвард сине-бело-голубых не отметился результативными действиями в РПЛ.
Напомним, в этом сезоне соревнования по одной результативной передаче также оформили вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков и голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия. Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук забил гол в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).
Первый обладатель Кубка УЕФА из России:
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