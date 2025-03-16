Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акрон — ЦСКА, результат матча 21-го тура РПЛ, счёт 1:2, 16 марта 2025 года

Голевая передача Акинфеева помогла ЦСКА обыграть «Акрон» в матче 21-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). ЦСКА обыграл «Акрон» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'     0:2 Гуарирапа – 59'     1:2 Хубулов – 64'    

На 36-й минуте полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов открыл счёт, получив голевую передачу от хавбека Матвея Кисляка. На 60-й минуте форвард Сауль Гуарирапа увеличил преимущество армейцев, ему ассистировал голкипер Игорь Акинфеев. На 64-й минуте нападающий Владимир Хубулов отыграл один мяч хозяев.

После 21 сыгранного матча «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Гуарирапа забил дебютный гол за ЦСКА, получив голевую передачу от Акинфеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android